32-Jähriger wird vermisst

Von Patrick Kayser aus Eischen fehlt seit Donnerstagabend jede Spur. Die Polizei bittet die Bürger um Hinweise.

(m.r.) - Patrick Kayser aus Eischen wird seit Donnerstagabend vermisst. Der Polizei zufolge verließ der 32-Jährige nach einem Streit mit seiner Freundin die gemeinsame Wohnung. Er wollte wohl in seiner Zweitwohnung in Eischen die Nacht verbringen - dort kam er aber nie an. Von dem jungen Mann fehlt seitdem jede Spur.

Er ist 1,80 Meter groß und von auffallend schlanker Statur. Er hat eine helle Hautfarbe, kurze blonde Haare und spricht fließend Luxemburgisch. In seinem rechten Ohr trägt er ein Piercing.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Capellen/Steinfort (Tel. 244301010) und das Kommissariat Esch/Alzette (49975500) sowie der Polizeinotruf 113 entgegen.