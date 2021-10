Die Behörden verstärken Corona-Maßnahmen im Schoulzenter Reiler. Einen Hotspot gibt es auch in Weiswampach.

Reuler

32 Corona-Fälle in Regionalschule

(str) - Im Schoulzenter Reiler, in der Gemeinde Clerf, sind vergangene Woche insgesamt 32 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden – und es muss davon ausgegangen werden, dass die Infizierungen in direktem Zusammenhang stehen.

Das teilen Santé und Bildungsministerium am Mittwoch in ihrem Wochenbericht mit. 14 der 22 örtlichen Schulklassen seien betroffen. Die Situation erfülle somit die Voraussetzungen für das von den Behörden für Schulen vorgesehene Infizierungsszenario Vier, mit mindestens fünf positiven Fällen pro Schulklasse.

Zahl der Neuinfektionen steigt weiter Vergangene Woche gab es 573 neue Corona-Infektionen. In fast einem Drittel der Fälle handelt es sich um ein Mitbringsel aus dem Urlaub.

Aufgrund der raschen Verbreitung des Virus und der Vermischung der verschiedenen Klassen des Schoulzenters mit jenen der École internationale Edward Steichen in der örtlichen Maison relais sind verstärkte Maßnahmen ergriffen worden, heißt es weiter.

So dürfen Schüler, die nach einem ersten positiven Fall auferlegte Quarantäne nicht mehr zum Schulbesuch verlassen, sobald es einen zweiten Fall gibt oder, wenn es sich beim ersten Fall um einen Erwachsenen handelt.

Außerdem werden in den Klassen, in denen es bislang keinen oder nur einen positiven Fall gab, nun täglich Schnelltests durchgeführt. Wie von den sanitären Maßnahmen vorgesehen, sind geimpfte oder genesene Personen nicht von den Quarantänevorschriften betroffen.

14 Fälle in Weiswampach

Darüber hinaus wurden in der Grundschule in Weiswampach seit vergangenem Montag in acht verschiedenen Schulklassen 14 Infizierungen mit dem Corona-Virus festgestellt – ohne aber, dass eine Verbindung zwischen den einzelnen Fällen hergestellt werden konnte. Das verdeutliche eine erhöhte Prävalenz des Virus im Norden des Landes. Die Lage werde aufmerksam beobachtet und gegebenenfalls würden weitere Maßnahmen ergriffen, heißt es.

