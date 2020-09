So heiß wie am Dienstag war es im September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Dennoch sind Temperaturen über 30 Grad zu dieser Jahreszeit keine Ausnahme.

32,2 Grad: Neuer Hitzerekord für September

Sophie HERMES

Mit 32,2 Grad Celsius wurde am Dienstagnachmittag an der Station des staatlichen Wetterdienstes in Findel ein neuer Septemberrekord aufgestellt.

So warm wie am Dienstag war es in einem September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947 noch nie. Der vorige Höchstwert lag bei 31,5 Grad und stammt vom 6. September 1973.

Dennoch sind Temperaturen über 30 Grad im September keine Seltenheit. Seit 1947 wurden in acht Jahren an der Wetterstation in Findel solche Werte registriert.

Zweitwärmster August seit Beginn der Aufzeichnungen Warm, sonnig , viel zu trocken: In diesem Sommer sorgte das Wetter auch in Luxemburg für das nötige Urlaubsfeeling.

Auch wenn man sich die Daten der vergangenen zehn Jahre anschaut, fällt auf, dass die Maximalwerte im September meist noch recht hoch liegen. Lediglich in zwei der vergangenen zehn Jahre wurde die 25-Grad-Marke nicht überschritten. Wärmer als 30 Grad war es nicht nur in diesem September, sondern auch bereits 2016 - mit maximalen 30,5 Grad am 13. Tag des Monats.

Hitzewarnung für Mittwoch

Meteolux hat aufgrund von Temperaturen über 30 Grad auch noch für Mittwoch für den Süden des Landes eine Hitzewarnung herausgegeben. Von Donnerstag an dürfte es dann aber etwas abkühlen: Dann sind maximal 26 Grad Celsius zu erwarten.

Die Hoffnung auf einen verlängerten Sommer muss dennoch noch nicht aufgegeben werden. Denn auch im Oktober kann es noch recht warm werden: Am 2. Oktober vergangenen Jahres wurden in Findel 26 Grad Celsius gemessen – ein absoluter Rekord für den Herbstmonat.

