Vor fast genau 31 Jahren ermordete ein bis heute unbekannter Mann eine 36-jährige Triererin in deren Wohnung nahe der Uni. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse - und einen groß angelegten DNA-Test.

Lokales 2 Min.

31 Jahre alter Mord: Polizei in Trier bittet Hunderte Männer zum Test

Tom RUEDELL Vor fast genau 31 Jahren ermordete ein bis heute unbekannter Mann eine 36-jährige Triererin in deren Wohnung nahe der Uni. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse - und einen groß angelegten DNA-Test.

Am 11. August 1989 geschieht nachts in Trier ein grausamer Mord: Die 36-jährige Beatrix Hemmerle wird in ihrer Erdgeschosswohnung in der Straße „Am Weidengraben“, nahe der Universität Trier, mit zahlreichen Messerstichen in den Hals getötet. Wegen der sommerlichen Temperaturen hatte die Balkontür offen gestanden, durch die der bis heute unbekannte Täter eindringen und nach der Tat fliehen konnte.

Der 12-jährige Sohn des Opfers, der im Nebenzimmer geschlafen hatte, findet seine sterbende Mutter blutüberströmt in ihrem Bett. Der Täter entkommt über den Parkplatz an der Kohlenstraße, hier findet die Polizei später eine blutverschmierte Lederjacke. Die Ermittler sind sicher, dass der Täter sie getragen hat. Doch die DNA-Analytik ist damals noch nicht soweit, aus diesen Spuren handfeste Ermittlungserfolge ableiten zu können.

Die Lederjacke vom Parkplatz. Foto: Polizei Trier

Auf diesem Gebiet hat sich in den vergangenen 30 Jahren allerdings fast alles geändert - und daher rollt die Trierer Kriminalpolizei den Fall seit 2017 erneut auf. Mit neuen technischen Möglichkeiten ergab sich eine „heute möglicherweise bahnbrechende Spur“, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Dabei soll es sich um eine DNA-Spur an einem damals sichergestellten Beweisstück handeln. Mit einem neuen, spezialisierten Verfahren konnten nun Kriminalbiologen des Hessischen Landeskriminalamtes diese auswertbare DNA sichtbar machen.

Berechtigte Hoffnung dank neuer Technik

„Es bestehen berechtigte Hoffnungen, dass die Tat geklärt werden kann“, sagt der heutige Leiter der Trierer Mordkommission, Christian Soulier, der von einem sexuellen Motiv ausgeht - der Täter habe Beatrix Hemmerle vermutlich getötet, als sie sich wehrte. Auch ist aus Zeugenaussagen schon kurz nach der Tat bekannt, dass in den Wochen zuvor ein Mann öfters auf dem Balkon des Opfers gesehen wurde - ein „Spanner“.

Zehn Jahre Fall "Tanja Gräff": Trauriges Jubiläum Vor zehn Jahren, am 7. Juni 2007, verschwindet die Trierer Studentin Tanja Gräff. Erst acht Jahre später wird ihre Leiche entdeckt. Noch immer ist unklar, wie sie starb. Unsere Timeline gibt einen Überblick über diesen spektakulären Fall.

Ob der Mann auf dem Balkon der Täter ist oder nicht, könnte sich bald klären, denn mit der neuen Spur als Grundlage wird die Polizei jetzt eine sogenannte DNA-Reihenuntersuchung durchführen. Alle Männer, die seit 1989 als Freunde, Bekannte, Kollegen, Kontaktpersonen von Beatrix Hemmerle Teil der bisherigen Ermittlungen waren, sollen zum DNA-Test geladen werden.

Dazu kommen weitere Personen, auf die die Polizei während der Ermittlungen gestoßen ist. In einem ersten Schritt werden die Ermittler 80 bis 100 Männer anschreiben, es könnten aber auch mehr werden: Soulier spricht gegenüber dem SWR von einigen hundert Personen. So sollen bisherige männliche Zeugen als Verdächtige ausgeschlossen und - im Idealfall - der Täter identifiziert werden.

Anonym und zweckgebunden

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weisen dabei ausdrücklich darauf hin, dass die erhobenen Daten zweckgebunden ausschließlich zum Abgleich mit den Spuren in dem Mordfall Beatrix Hemmerle verwandt werden. Dass mit den Erkenntnissen aus diesem Reihentest in anderen Fällen ermittelt wird, ist rechtlich ausgeschlossen - negative Proben und alle persönlichen Daten werden gleich im Anschluss vernichtet.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen der Tat: Wer etwas zum Mord an Beatrix Hemmerle am 11. August 1989 weiß, soll sich unter der Nummer 0049-651-97792480 melden. Auf Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Der Fall Hemmerle bei Aktenzeichen XY Bereits zwei Mal hat die Trierer Kriminalpolizei in der deutschen Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ auf den Mord an Brigitte Hemmerle aufmerksam gemacht - bisher ohne nennenswerten Erfolg. Jetzt versucht sie es vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse nochmals: Am Mittwochabend um 20.15 Uhr (ZDF) wird der Fall erneut vorgestellt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.