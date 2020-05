30 Monate Haft für Einbrecher

Milos D. war erst in Häuser eingebrochen und hatte dann in einem Supermarkt einen Diebstahl begangen. Nun wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt.

(SH) - In gleich vier Häuser – drei in Bad Mondorf und eines in Hesperingen war ein Mann in den Jahren 2017 und 2018 – eingebrochen. Mit dem Ertrag seiner Beute wollte er seinen Drogenkonsum finanzieren. Als Milos D. dann im Januar dieses Jahres in einem Supermarkt in Remich Orangensaft, Socken und Unterhosen entwendete, schnappte die Falle zu.

Der Mann wurde nicht nur des Diebstahls überführt, sondern auch der Einbrüche ...