30 Jahre Taverne Battin

Das „Bopebistro Buch“ wurde Montagabend zahlreichen Gästen in eben einem solchen in Mersch vorgestellt. Das Café Schaack in der Rue Grande-Duchesse Charlotte diente als uriger Rahmen für die Pressekonferenz mit den Koproduzenten, den Partnern und dem künstlerischen Team. „En Humpen an eng Schmier“, eine Lesung, Live-Musik und „Bopebistrosgespréicher“ rundeten das Programm ab.