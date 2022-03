Seit vergangenem Sonntag ist Cian Biggar verschwunden. Er könnte mit einem Hund unterwegs sein.

Lokales 2

Aufruf der Polizei

30-Jähriger wird vermisst

Seit vergangenem Sonntag ist Cian Biggar verschwunden. Er könnte mit einem Hund unterwegs sein.

(TJ) - Die Polizei bittet die Bevölkerung im Rahmen einer Vermisstenmeldung um Hilfe: Der 30 Jahre alte Cian Biggar ist verschwunden. Der Mann stammt aus der Hauptstadt und wurde zuletzt am Sonntag (6. März) gegen 13.30 Uhr im Raum Küntzig gesehen.

2 Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Polizei Foto: Polizei

Er trug eine dunkelgrüne Jacke mit gelbem Streifen an den Ärmeln, eine hellbraune Mütze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der Vermisste ist rund 1,78 Meter groß und von dünner Statur. Es wird angenommen, dass er einen schwarzen Labrador bei sich hat.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Zweckdienliche Informationen zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte an die Notrufnummer 113 der Polizei bzw. an das Polizeikommissariat Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1400 oder per E-Mail (Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu) übermittelt werden.



Lesen Sie auch:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.