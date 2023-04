Es stellen sich mehr Männer als Frauen der Wahl, in sechs Gemeinden wird es gar keine Wahl geben.

Kommunalwahlen am 11. Juni

3.847 Kandidaten stellen sich für Gemeindewahlen auf

Glenn SCHWALLER

Nicht weniger als 3.847 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen bei den Kommunalwahlen am 11. Juni um insgesamt 1.121 Mandate in den Gemeinderäten. Dies teilte das Innenministerium am Mittwoch in einem Presseschreiben mit.

Das sind somit knapp 300 Bewerber mehr als bei den letzten Gemeindewahlen im Jahr 2017. Vor sechs Jahren hatten sich 3.575 Bewerberinnen und Bewerber der Wahl gestellt, 1.120 Mandate wurden damals vergeben.

In diesem Jahr haben sich indes mehr Männer als Frauen eingetragen. 2.364 Kandidaten stehen lediglich 1.483 Kandidatinnen gegenüber.

Fast 20 Prozent aller ausländischen Bewohner haben sich auf die Wahllisten für die anstehenden Kommunalwahlen eintragen lassen.

Aus den Zahlen des Ministeriums geht auch hervor, dass gut 90 Prozent der eingetragenen Kandidaten und Kandidatinnen die luxemburgische Nationalität haben, nur 9,8 Prozent haben eine ausländische Nationalität. Menschen, welche über eine doppelte Nationalität verfügen, werden in der Statistik jedoch als Luxemburger betrachtet.

In sechs Gemeinden findet indes keine Wahl statt, weil sich dort weniger Kandidaten meldeten, als Sitze im Gemeinderat zu vergeben sind. Dies sind die Kommunen Bourscheid, Nommern, Stadtbredimus, Vichten, Winseler und Weiler-la-Tour.

