Start am Montag

3.795 Schüler schreiben in diesem Jahr Premières-Examen

Glenn SCHWALLER Am Montag beginnen die Abschlussprüfungen im Sekundarunterricht. Es stellen sich deutlich mehr junge Frauen als Männer den Examen.

Am kommenden Montag starten nicht weniger als 2.156 Schülerinnen und 1.639 Schüler in die Premières-Examen. Das teilt das Bildungsministerium am Donnerstagmorgen in einem Presseschreiben mit.

1.694 von ihnen schreiben ihre Abschlussprüfungen im Enseignement secondaire classique, 2.090 im Enseignement secondaire général, auch stellen sich elf Schüler von Abendkursen den Examen.

1.564 Lehrerinnen und Lehrer werden sich in den kommenden Wochen um die Korrekturen der schriftlichen, mündlichen und praktischen Abschlussprüfungen kümmern.

