Für die Abschlussklassen der Sekundarschulen beginnt am Montag die letzte Etappe: die Première-Examen.

3.545 Schüler nehmen an Abschlussexamen teil

Am Montag beginnen in den Sekundarschulen die Abschlussprüfungen. Wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilt, sind insgesamt 3.545 Schüler für die Examen eingeschrieben. Mit 57,2 Prozent ist der Großteil der Kandidaten weiblich.

Im Secondaire classique nehmen insgesamt 1.725 (974 Frauen; 751 Männer), im Secondaire générale 1.820 (1.054 Frauen; 766 Männer) an den Prüfungen teil. 20 Kandidaten (11 Frauen; 9 Männer) haben während des Schuljahres an Abendkursen teilgenommen.

Nicht nur finden die Prüfungen dieses Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie unter strengen hygienischen Vorschriften statt, auch wurden die Voraussetzungen wegen der Krise angepasst. Da der Unterricht während fast zwei Monaten nicht mehr in der Schule stattfinden konnte, begrenzt sich der Lernstoff auf das Schulprogramm, das bis zum 13. März abgehandelt wurde. In einigen Prüfungen ist es zudem möglich, aus einem Fragenkatalog auszuwählen. Die Prüfungszeit wird in den betroffenen Fächern um 20 Minuten erhöht.

Die Prüfungen, mündlich wie auch schriftlich, werden von den 1.353 Mitgliedern der 214 Examenskommissionen ausgewertet.

