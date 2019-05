3.479 Schüler nehmen an Abschlussexamen teil

Ein Studium zu Hause: Das Abi in der Tasche - und dann?

Wer nach seinem Sekundarschulabschluss in Luxemburg studieren will, dem bieten sich seit einiger Zeit eine Fülle von Möglichkeiten an. Weiterführende Studien gibt es neben der Uni.lu an luxemburgischen Lyzeen und an einer noch jungen Universität.