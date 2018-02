(LuWo) - In Schifflingen bewahrheitete sich am Sonntag einmal mehr die alte Bauernweisheit „auf Regen folgt Sonnenschein“. War die Kavalkade im vergangenen Jahr noch buchstäblich ins Wasser gefallen, so war dem nunmehr 29. Karnevalsumzug der Association pour l'Animation Folklorique et Carnavalesque Folklorama eitel Sonnenschein beschieden. Das schöne Wetter wirkte sich denn auch auf den Publikumserfolg aus.



Laut Schätzungen der Organisatoren fanden sich etwa 13.000 Zuschauer auf dem sich über zirka zwei Kilometer erstreckenden Rundkurs ein und ließen sich vom närrischen Treiben der Karnevalisten mitreißen.

500 Kilo Süßes, 10 000 Tüten Chips

Zum ersten Mal hatte die Gemeindeverwaltung dieses Jahr das Verteilen von Konfetti seitens der Veranstalter untersagt. Ganz ohne die bunten Papierschnipsel kamen die Narren zwar letztendlich nicht aus, viel begehrter waren aber ohnehin die rund 500 Kilogramm Süßigkeiten, die 10.000 Chips-Päckchen und die große Anzahl an Gimmicks, die die Karnevalisten mit vollen Händen in die Menschenmenge warfen. Bier und Crémant löschten derweil den aufkommenden Durst.



Bezüglich der Programmnummern ernteten die Musikgruppen natürlich den meisten Applaus. Guten Geschmack bezeugten sowohl die kostümierten „Fuesboken“ als auch die Festwagen, wobei leider keine politischen Themen aufgegriffen wurden. Parallel zum Karnevalstrubel in den Straßen herrschte bei der Fuesparty auf dem Rathausplatz bis in die Abendstunden eine ausgelassene Stimmung.

