Polizei und Justiz sind tagtäglich mit Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung beschäftigt.

Lokales 2 Min.

Verstöße im Straßenverkehr

285.000 Strafzettel und 10.000 Strafverfahren

Polizei und Justiz sind tagtäglich mit Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung beschäftigt.

(SH) – Geschwindigkeitsüberschreitungen, unerlaubte Überholmanöver, kein Beachten der Straßenschilder: Tagtäglich stellt die Polizei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Primär werden dabei Bußgeldbescheide (Avertissements taxés) ausgestellt. Alleine im vergangenen Jahr waren es deren 285.811. Davon wurden 247.559 bezahlt und brachten Einnahmen von fast 18 Millionen Euro mit sich. 38.252 Strafzettel im Wert von rund 2,4 Millionen Euro blieben unterdessen unbezahlt.

Nicht immer ist es allerdings mit einem Bußgeld getan und so wird auch vor den Luxemburger Gerichten fast jeden Tag über Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung verhandelt. Dabei werden allerdings immer mehr Dossiers von der Polizei an die Justizbehörden weitergeleitet, obwohl diese nicht komplett abgeschlossen werden konnten. Wie Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und Henri Kox (Déi Gréng), Minister für innere Sicherheit, in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Léon Gloden schreiben, sei der Grund dafür meist, dass eine Person zwar wohl vorgeladen wurde, den Termin bei der Polizei aber nicht wahrgenommen hat. In diesem Fall müsse die Justiz dann über den weiteren Verlauf entscheiden.

Themendossier: Vor Gericht Täglich müssen sich Straftäter vor Gericht verantworten. Das "Luxemburger Wort" ist bei vielen Prozessen dabei. Ein Überblick.

Weiter wollten die Abgeordneten wissen, ob die Justiz den ihr von der Polizei weitergeleiteten Dossiers auch die notwendigen Folgen leistet. Wie die Minister erklären, wurden zwischen 2017 und 2021 pro Jahr im Schnitt knapp 10.000 Berichte (Procès-verbaux) wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung von der Polizei an die Justiz weitergeleitet. Insgesamt war die Justiz alleine im vergangenen Jahr unterdessen mit rund 21.000 Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung befasst. Etwa 9.000 davon wurden zu den Akten gelegt – etwa weil das Bußgeld zwischenzeitlich bezahlt worden war, die Verfolgung der Straftat als nicht opportun angesehen wurde oder der Täter nicht identifiziert werden konnte. Rund 7.000 Fälle wurden 2021 über eine sogenannte Ordonnance pénale, ein vereinfachtes Verfahren, geregelt, während über 2.800 Verstöße vor Gericht verhandelt wurden. In rund 2.000 Fällen steht eine Entscheidung noch aus.

Einfluss der Radargeräte

Wirft man unterdessen einen genaueren Blick in die von den Ministern gelieferten Statistiken, fällt auf, dass vor einigen Jahren die Anzahl der Bußgeldbescheide noch deutlich höher war als im Vorjahr. Einen deutlichen Anstieg bei der Anzahl von gebührenpflichtigen Verwarnungen hatte es im Jahr 2016, dem Jahr, in dem die Radargeräte eingeführt wurden, gegeben. 2018 wurden eine Rekordzahl von 729.062 Strafzetteln ausgestellt und somit mehr als 25 Millionen Euro eingenommen. Damals blieben auch mehr gebührenpflichtige Verwarnungen unbezahlt: knapp 140.000 im Wert von fast 4,5 Millionen Euro.

Streckenradar stellt mehr als 6.400 Verstöße fest Der Tunnel Markusberg hat offenbar ein Raserproblem. Innerhalb nur eines Monats hat der Streckenradar dort etwa 6.400 Verstöße festgestellt.

Zunächst hatte dies auch einen Anstieg an Berichten mit sich gebracht. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2018 folgt einem nicht-bezahlten Strafzettel aber kein Bericht an die Justiz mehr, sondern ein Pauschalbußgeldbescheid. In den Statistiken macht sich dies durch ein deutliches Minus an Strafverfahren bemerkbar. Wurden 2017 noch 12.034 Berichte weitergeleitet, so waren es deren 2018 nur noch 7.659. Seitdem stieg die Zahl wieder konstant an – auf 10.019 Fälle im vergangenen Jahr.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.