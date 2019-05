Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag zwischen Binsfeld und Ulflingen ums Leben gekommen.

28-jähriger Mann stirbt bei Unfall

Zwischen Binsfeld und Ulflingen ist in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen.

(m.r.) - In der Nacht zum Sonntag ist ein Autofahrer auf dem CR 337 zwischen Binsfeld und Ulflingen tödlich verunglückt. Das Fahrzeug des 28-jährigen Mannes aus Ulflingen kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve von der regennassen Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch am Unfallort. Die Straße war während der Rettungsarbeiten zeitweilig gesperrt.



Das Fahrzeug prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Foto: Polizei

LW-Statistiken zufolge handelt es sich um den vierten tödlichen Unfall dieses Jahr. Zuletzt war Anfang Mai ein 25-jähriger Mann in der Nähe von Lipperscheid auf der N7 bei einer Frontalkollision mit einem anderen Fahrzeug ums Leben gekommen.