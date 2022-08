Die Police Grand-Ducale hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine großangelegte Kontrollaktion an mehreren Orten im Land durchgeführt.

Große Kontrolle

27 von 592 Autofahrern waren alkoholisiert unterwegs

Die Police Grand-Ducale hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine großangelegte Kontrollaktion an mehreren Orten im Land durchgeführt.

(dme) - Insgesamt 592 Autofahrer mussten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer großangelegten Kontrollaktion der Police Grand-Ducale einer Alkoholkontrolle unterziehen. Die Beamten waren am Kreisverkehr Fridhaff N27a/N7, in Strassen und in Bridel im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Selbstfahrendes Auto gibt bei Polizeikontrolle Gas San Francisco ist eine Spielwiese für Entwickler autonomer Autos. Ganz reibungslos läuft der Testbetrieb aber nicht immer.

Von den 592 kontrollierten Autofahrern fiel der Test in 27 Fällen positiv aus. 16 Protokolle und sechs gebührenpflichtige Verwarnungen wurden ausgestellt. In drei Fällen wurden die Führerscheine eingezogen.

In der Rue de Luxembourg in Heisdorf kontrollierten Polizeibeamte die Geschwindigkeit. Drei Raser wurden mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt, wobei einer von ihnen unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde eingezogen.

In der Hossegaass in Dalheim verursachte ein betrunkener Autofahrer eine Kollision mit einem Bus, die Beamten sprachen ein provisorisches Fahrverbot aus. In Petingen krachte eine alkoholisierter Fahrer in der Rue Champs-Elysees gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde eingezogen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.