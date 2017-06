(jl) - Welch schöneres Fleckchen Erde könnte es für ein Kunstfestival wohl geben als das malerische Lellingen im Kiischpelt? Pünktlich zum 27. „Open Air Konstfestival“ verwandelte sich das Dörfchen am Nationalfeiertag erneut in eine einzige, charmevolle Freiluft-Galerie in der rund 100 Künstler im musischen Live-Wettstreit um die „Kiischpelter Lorblumm“ und den „Prix de la commune“ rangen.

Dies unter den Augen zahlreicher Zuschauer, die sich – ob Kunstkenner oder nicht – sogleich zur Jury aufschwingen durften.

Wer seine Kreativität selbst kaum zügeln konnte, dem standen, neben manch beachtlicher Ausstellung in den Scheunen und Häusern vor Ort, aber auch Kunst-Workshops aller Art zur Verfügung. Ein Angebot, von dem vor allem die Jüngeren nur allzu gern Gebrauch machten.



Von Gemälden und Skulpturen über die Akrobatik der Straßenanimation bis hin zu Musik- und Comedian-Acts, die Kunst kannte im Kiischpelt einmal mehr keine Grenzen. Doch warum der vielen Worte, die Bilder sprechen schließlich für sich ...