Von Younes Bouchnafa fehlt seit Donnerstagmittag jede Spur.

Besorgniserregender Vermisstenfall

27-jähriger Mann aus Grevenmacher vermisst

Von Younes Bouchnafa fehlt seit Donnerstagmittag jede Spur.

Younes Bouchnafa wird seit Donnerstag, dem 20. Januar, vermisst. Foto: Polizei

Seit Donnerstagmittag 12.30 Uhr fehlt jede Spur von Younes Bouchnafa aus Grevenmacher. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann zuletzt auch dort in seiner Wohnung aufgehalten. Der Vermisste ist 1,63 Meter groß und von normaler Statur. Er ist am rechten Bein und am linken Arm tätowiert und trägt Nasenpiercings und beidseitig Ohrringe.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei über die Notrufnummer 113, oder auch Tel. 24470-1000 respektive via E-Mail an police.museldall@police.etat.lu entgegen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.