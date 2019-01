Seit vergangener Woche wird im Norden Luxemburgs ein junger Mann vermisst. Sailor Ntwari wollte angeblich nach Belgien fahren – seitdem fehlt jede Spur von ihm.

25-jähriger Mann in Bivels vermisst

Seit vergangener Woche wird im Norden Luxemburgs ein junger Mann vermisst. Sailor Ntwari wollte angeblich nach Belgien fahren – seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Im Norden Luxemburgs wird seit dem 7. Januar der 25-jährige Sailor Ntwari vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Polizei

Der junge Mann habe an jenem Tag sein Elternhaus in Bivels nahe Vianden verlassen, angeblich um in Namur (Belgien) eine Studentenwohnung zu beziehen. Dort ist er aber offenbar nie angekommen.

Laut Angaben der Behörde war der 25-Jährige mit einem grauen Renault Clio mit den luxemburgischen Nummernschildern KC2010 unterwegs. Hinweise zu dem Vermisstenfall nimmt der Notruf 113 oder die Polizeidienststelle Diekirch unter der Rufnummer 4997-8500 entgegen.