25-jähriger Mann aus Bivels tot aufgefunden

Der seit vergangener Woche vermisste Sailor N. wurde am Mittwoch tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Ermittlung eingeleitet.

(mth) - Ein seit einer Woche im Norden Luxemburgs vermisster 25-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Ermittlung eingeleitet, da Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden könne. Die Leiche sei an einem Feldweg in Bivels entdeckt worden.

Der junge Mann hatte am 7. Januar sein Elternhaus in Bivels nahe Vianden verlassen, angeblich um in Namur (B) eine Studentenwohnung zu beziehen. Er traf nie in Belgien ein. Die Polizei hatte erst diese Woche einen Fahndungsaufruf nach dem Vermissten veröffentlicht.