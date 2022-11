Der Wagen einer jungen Autofahrerin ist am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen.

Mehrfacher Überschlag

25-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Berdorf

(dme) – Am Sonntagabend ist es in der Hammhafferstross in Berdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto war aus noch ungeklärter Ursache in den rechten Seitengraben gefahren und hatte sich anschließend mehrfach überschlagen. Die 25-jährige Autofahrerin wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei, sowie der Service psychologique waren neben zahlreichen Rettungskräften im Einsatz.

