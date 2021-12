25 Bilder zur Demonstration

Die Kritiker der Coronamaßnahmen gingen am Samstag auf die Straße. Sehen Sie hier 25 Bilder zu den Protesten.

Jean-Philippe SCHMIT Die Kritiker der Coronamaßnahmen gingen am Samstag auf die Straße. Sehen Sie hier 25 Bilder zu den Protesten.

Am Samstag gab es wieder Coronaproteste in der Hauptstadt. Der Wasserwerfer der Polizei kam diesmal nicht zum Einsatz, die Demonstration blieb zum größten Teil friedlich. Eine niedrige Zahl an Demonstranten hielt sich nicht an den freigegebenen Korridor, sondern versuchte die Polizeisperren zu durchbrechen, um in der Innenstadt zu demonstrieren.

um weitere Bilder zu sehen. Die Polizei blockierte den Weg zwischen dem Glacis und der Innenstadt. Fotos: Claude Piscitelli Nachdem der Durchbruch von einigen Demonstranten misslungen war, setzten sie sich hin. Fotos: Claude Piscitelli Während einem kurzem Moment standen sich die Demonstranten und die Polizei gegenüber. Fotos: Claude Piscitelli Schlussendlich blieb der Protest friedlich. Fotos: Claude Piscitelli Ein Teilnehmer der Demo mit einer Guy Fawkes Maske. Fotos: Claude Piscitelli Bis zum Abend war am Glacis kein durchkommen, der Verkehr wurde umgeleitet. Fotos: Claude Piscitelli Die Polizei war mit Hundertschaften angerückt. Fotos: Claude Piscitelli Manche Teilnehmer riefen dazu auf, in kürze vor der Kathedrale betend zu protestieren. Fotos: Claude Piscitelli Die Polizei war auf grössere Proteste vorbereitet. Der Wasserwerfer kam nicht zum Einsatz. Fotos: Claude Piscitelli Rund Tausend Menschen sollen sich auf dem Glacis eingefunden haben. Fotos: Claude Piscitelli Der Großteil der Teilnehmer verhielt sich friedlich. Fotos: Claude Piscitelli Plakate wurden hochgehalten. Fotos: Claude Piscitelli Die Polizei schaffte es die Manifestanten davon abzuhalten vom Glacis in die Innenstadt zu ziehen. Fotos: Claude Piscitelli Vereinzelt sind Böller gezündet worden. Fotos: Claude Piscitelli Manche Teilnehmer haben sich passend zur Weihnachtszeit hergerichtet. Fotos: Claude Piscitelli Die Avenue de la Porte Neuve war gesperrt. Fotos: Claude Piscitelli Polizei in Kampfmontur gehören mittlerweile zu Coronaprotesten dazu. Fotos: Claude Piscitelli Maskentragen einmal anders. Fotos: Claude Piscitelli Unter den Demonstranten befanden sich auch Krawallmacher. Fotos: Claude Piscitelli Die Demonstranten schafften es nicht die Absperrung zu durchbrechen. Fotos: Claude Piscitelli Eine Handvoll Coronaskeptiker versuchte den Durchbruch. Fotos: Claude Piscitelli Danach kam es zu einem Sit-In. Fotos: Claude Piscitelli Am Samstag war auf den Straßen der Hauptstadt teilweise kein Durchkommen. Fotos: Claude Piscitelli Ein Schild warnt vor einer Gefahr. Fotos: Claude Piscitelli Das Gros der Teilnehmer hielt sich an den vorgegebenen Protestkorridor. Fotos: Claude Piscitelli Jean-Marie Jacoby, sprach zu den Demonstranten. Fotos: Claude Piscitelli





