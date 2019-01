Über einer Stunde lang hatte er Sanitäter bedroht und in seiner Wohnung eingesperrt. Die Berufungsrichter entschieden nun aber, dass der Mann nicht in Haft muss, sondern Sozialstunden leisten soll.

240 Sozialstunden für Angriff auf Sanitäter

(SH) - 240 Stunden allgemeinnützige Arbeit statt sechs Monate Haft ohne Bewährung: Die Berufungsrichter zeigten Milde gegen jenen Mann, der im Mai 2007 drei Sanitätern drohte und sie während über einer Stunde in seiner Wohnung festhielt.



Der Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, am Tatabend zwar nicht wirklich betrunken gewesen zu sein, sich dennoch an nichts erinnern zu können. Mittlerweile trinke er nicht mehr und befinde sich in einer Wiedereingliederungsmaßnahme, um Arbeit zu finden.

