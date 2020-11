24-Stunden-Epicerie: Immer da, immer geöffnet

Eine Milchtankstelle, frisches Gebäck und Eier von einer sozialen Hühnerfarm: In Imbringen hat ein Bauernhof einen Lebensmittelladen in einem Container untergebracht. Das Angebot wird ständig ausgeweitet.

Ein Lebensmittelgeschäft mit Produkten aus der Region, 24 Stunden am Tag geöffnet, in dem die Kunden meist digital bezahlen: Was nach einem angesagten Großstadtviertel klingt, steht auf einem Bauernhof in Imbringen bei Junglinster.

Dort, unmittelbar vor dem Kuhstall von Marc Elsen, können sich Kunden in Selbstbedienung mit Milch, Eiern, Backwaren, Wein sowie Wurst und Käse eindecken ...