24-Jähriger ertrinkt im Losheimer Stausee, Identität geklärt

Der tot aus einem Stausee im saarländischen Losheim geborgener Festivalbesucher kommt neuesten Erkenntnissen zufolge aus dem Raum Stuttgart.

(dpa) - Zwei Festivalbesucher des „Hexentanz-Open-Airs“ in Losheim am See (Saarland) haben am Samstag die Leiche eines 24 Jahre alten Mannes in einem Stausee entdeckt. Wie ein Behördensprecher sagte, gehen die Ermittler davon aus, dass der junge Mann in dem Gewässer ertrunken ist.

Untersuchungen zufolge habe der Mann gemeinsam mit einer Frau am frühen Morgen im See schwimmen wollen. Während die Frau wegen des kalten Wassers den See wieder verlassen habe, sei ihr Begleiter nicht mehr ans Ufer zurückgekommen. Er habe noch bis zu einer Insel schwimmen wollen und sei nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt.



Der tot aus einem Stausee im saarländischen Losheim geborgener Festivalbesucher kommt neuesten Erkenntnissen zufolge aus dem Raum Stuttgart. Die genauen Umstände seines Todes am vergangenen Samstag seien indes zunächst weiter unklar, teilte die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mit. Auch ob der junge Mann unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, ist bislang nicht gewusst. Die Untersuchung der Leiche sollte im Laufe des Dienstags erfolgen.



Das Hexentanz-Open-Air ist ein Metal-, Folk- und Gothic-Rock-Festival, das vom 26. April bis 28. April in Losheim am See stattfindet.