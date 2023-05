Eine Wahl brauchte es in Nommern nicht, da es zu wenige Kandidaten gab. Sophie Diderrich wird neue Bürgermeisterin.

In Nommern

24-Jährige wird jüngste Bürgermeisterin in der Geschichte

Glenn SCHWALLER Eine Wahl brauchte es in Nommern nicht, da es zu wenige Kandidaten gab. Sophie Diderrich wird neue Bürgermeisterin.

Mit nur 24 Jahren Bürgermeisterin: Für Sophie Diderrich ist dies nun Realität, sie wird Bürgermeisterin der Gemeinde Nommern. Dies teilte die Kommune am Donnerstag in einem Presseschreiben mit.

In Nommern wird, wie in fünf anderen Gemeinden, am 11. Juni nicht gewählt, da sich nur gleich viele oder weniger Kandidaten aufgestellt haben, als Posten im Gemeinderat zu vergeben sind. In Nommern waren es nur sieben Kandidaten für neun freie Plätze.

Nur sieben Kandidaten für neun Gemeinderatsposten

Die sieben Kandidaten haben nun eine Entscheidung getroffen und Sophie Diderrich, die seit Februar 2022 dem Gemeinderat angehört, als neue Bürgermeisterin auserwählt. Sie ist damit die jüngste Bürgermeisterin in der Geschichte Luxemburgs. Die Mitarbeiterin eines Reisebüros übernimmt somit die Nachfolge von Franco Campana, der nicht mehr antrat.

Erste Schöffin wird die 57-jährige Ariane Toepfer, Zweiter Schöffe wird der 28-jährige Nicolas Decker.

Das Innenministerium muss der Entscheidung noch zustimmen. Da im Gemeinderat zwei Posten unbesetzt bleiben, wird es im Herbst zu Komplementarwahlen kommen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, wahrscheinlich werden sie jedoch gemeinsam mit den Parlamentswahlen am 8. Oktober stattfinden.

