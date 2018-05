Zwei Obdachlose sollen im September 2016 eine Frau in Hollerich überwältigt, in einen Hinterhof gezerrt und dort vergewaltigt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft drastische Haftstrafen gefordert.

22 Jahre Haft für Vergewaltiger gefordert

Der Schrecken war den beiden Angeklagten deutlich anzusehen und ihr Verteidiger war kaum noch zu beruhigen, nachdem die Staatsanwaltschaft am Freitagvormittag drastische Haftstrafen für zwei mutmaßliche Vergewaltiger gefordert hatte.



Der Anklägerin zufolge sollen sowohl der 29-jährige Gheorghe S. wie auch der 38-jährige Marcel T. wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und gewaltsamen Diebstahls für 22 Jahre ins Gefängnis.



Die beiden Männer sollen am 15. September 2016 kurz nach 19 Uhr einer 43-jährigen Amerikanerin, die zu Fuß in der Rue de Hollerich unterwegs war, aufgelauert und sie dann in einen Hinterhof in der Rue de Strasbourg verschleppt und dort außerordentlich rabiat vergewaltigt haben.



Über gestohlene Essensgutscheine kamen die Ermittler den Angeklagten auf die Spur. Zudem konnten ihnen DNS-Spuren am Tatort und an der Kleidung des Opfers zugeordnet werden.



Nachdem sie anfangs jegliche Tatbeteiligung bestritten, hatten die Beschuldigten sich letztendlich damit verteidigt, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich erfolgt.



Das Urteil der Kriminalkammer ergeht am 13. Juni.