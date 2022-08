Eigentlich hatten die Polizisten nach jemand anderem gesucht. Doch der Einsatz in einem Hotel machte sich für die Beamten trotzdem bezahlt.

Zugriff in Petingen

22.000 Euro Bargeld im Hotel: Ermittler schnappen Drogendealer

(jt) - Erfolgreicher Einsatz am frühen Morgen: Ermittler der Luxemburger Polizei nahmen am Dienstag in einem Hotel in Petingen zwei mutmaßliche Drogendealer auf frischer Tat hops. Die Beamten fanden in dem Hotelzimmer insgesamt 21.600 Euro Bargeld, 279 Gramm Kokain, ein Mobiltelefon sowie einen angerauchten Joint.

Eigentlich waren die Polizisten auf der Suche nach einer anderen Person, die landesweit zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten der Dienststelle Käerjeng-Petingen hatten einen Hinweis erhalten, dass sich diese Person in dem Hotel in Petingen aufhalten könnte. Bei dem Zugriff am Dienstag um 7 Uhr war der oder die Gesuchte jedoch nicht anzutreffen.

Ob es sich bei den beiden festgenommenen Männern um Komplizen handelt, ist nicht bekannt. Bei der Razzia konnten sich die beiden mutmaßlichen Drogenhändler nicht ausweisen. Das Duo sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft in Schrassig.



