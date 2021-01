2021: Grosbous und Wahl hoffen auf Ja-Wort der Bürger

Fast zwei Jahre lang haben die politischen Entscheidungsträger in Grosbous und Wahl den Plänen für eine Gemeindefusion geschmiedet. Ende Juni kommenden Jahres haben nun die Wähler das Wort.

Die Verlobung ist bereits geglückt, jetzt liegt es an den Wählern, ob es auch für die Eheschließung reicht: Nachdem sich die Gemeinderäte aus Grosbous und Wahl im November einstimmig für eine Volksbefragung ausgesprochen hatten, wird es Ende Juni kommenden Jahres nun also bei einem konsultativen Referendum an den Bürgern sein, zu entscheiden, ob man den seit fast zwei Jahren geschmiedeten Fusionsplänen zwischen beiden Gemeinden zustimmt oder nicht.

Den politisch Verantwortlichen um die Bürgermeister Christiane Thommes-Bach (Wahl) und Paul Engel (Grosbous) bleiben im neuen Jahr demnach knapp sechs Monate, um bei der Bevölkerung Überzeugungsarbeit zu leisten ...