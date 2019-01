2019 will Chargy 200 neue Ladesäulen installieren

Seit Juni 2017 betreibt Chargy hierzulande Ladestationen für E-Autos. 18 Monate später zieht der Betreiber eine positive Bilanz. In den kommenden Monaten soll das Netz aber weiter ausgebaut werden.

Seit Juni 2017 betreibt Chargy hierzulande Ladestationen für E-Autos. 18 Monate später zieht der Betreiber eine positive Bilanz. In den kommenden Monaten soll das Netz aber weiter ausgebaut werden.

(m.r.) - Wer mit einem Fahrzeug mit Elektroantrieb von A nach B kommen will, braucht vor allem eines: Strom. Den können die Fahrer nicht nur zu Hause in der Steckdose, sondern auch an öffentlichen Ladesäulen tanken. Seit dem Juni 2017 kümmert sich der Betreiber Chargy um den Hauptteil dieser Stationen. 18 Monate später zieht der Betreiber nun eine positive Bilanz.

Wie Chargy mitteilt, wurden bislang insgesamt 277 öffentliche Ladestationen hierzulande installiert ...