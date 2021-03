Auch in der vergangenen Woche wurden mehrere Personen gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die Corona-Regeln hielten.

200 Strafzettel bei Covid-Kontrollen der Polizei

Auch in der vergangenen Woche wurden mehrere Personen gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die Corona-Regeln hielten.

(SH) - Auch in der vergangenen Woche haben sich nicht alle Bürger an die gesetzlichen Bestimmungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gehalten. Bei 300 Kontrollen, die von der Polizei durchgeführt wurden, wurden 200 Personen gebührenpflichtig verwarnt.

Am vergangenen Montag war der Polizei gegen 17.45 Uhr gemeldet, dass in Esch/Alzette zu viele Personen zusammengekommen waren. Sechs Personen mussten daraufhin ein Bußgeld bezahlen. Am Samstag und Sonntag waren abends jeweils Menschenansammlungen im Park Dräi Eechelen gemeldet worden. Die Feiernden hatten hier jedoch beim Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen.

Wegen unerlaubter Party wird Park Dräi Eechelen gesperrt Am Samstag kam es wieder zu einer großen Menschenansammlung in Kirchberg. Ab Montag ist nun der Zutritt zum Gelände nachts verboten.

Am Freitag waren zudem gegen 12.45 Uhr drei Gäste in einem Lokal in Kockelscheuer angetroffen worden. Neben Bussgeldern wurde daraufhin auch ein Bericht an die zuständigen Behörden erstellt. In 32 weiteren Fällen wurden ebenfalls Berichte geschrieben.

Die meisten Kontrollen - und Verwarnungen - betrafen die nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 und 6 Uhr. Weiter wurde überprüft, ob die Regeln zu den Menschenansammlungen sowie die sanitären Konzepte in Einkaufszentren und bei sonstigen gewerblichen Aktivitäten respektiert werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.