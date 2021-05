In der vergangenen Woche standen bei den Polizeikontrollen vor allem die Regeln zur Ausgangssperre im Fokus.

200 Strafzettel bei 230 Covid-Kontrollen

Die Polizei hat in der vergangenen Woche rund 230 Kontrollen wegen der Corona-Bestimmungen durchgeführt. Im Fokus standen neben den Regeln zur Ausgangssperre (rund 80 Prozent der Kontrollen) und Menschenansammlungen auch die Überprüfung der sanitären Konzepte in Einkaufszentren und bei sonstigen gewerblichen Aktivitäten.

200 gebührenpflichtige Verwarnungen wurden ausgestellt, davon 70 Prozent, weil Personen sich nicht an die Ausgangssperre gehalten haben.

Außerdem wurde in 25 Fällen Protokoll oder Bericht wegen Nicht-Einhaltung der sanitären Vorschriften an die zuständigen Behörden erstellt, unter anderem wegen Verstößen in Zusammenhang mit größeren Menschenansammlungen.

