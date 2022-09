In der Nacht von Montag auf Dienstag richteten Unbekannte größeren Schaden an. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Zeugenaufruf der Polizei

20 Wagen in Bonneweg zerkratzt

(TJ) – Die Polizei hat nach einem Akt von Vandalismus einen Zeugenaufruf ausgegeben. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter sich in Bonneweg an Fahrzeugen ausgelassen. Rund 20 Wagen, die in der Rue des Romains, der Rue Jules Fischer, der Rue Xavier de Feller, der Rue Jean-François Gangler und der Rue Pierre Krier abgestellt waren, wurden durch eine oder mehrere unbekannte Personen zerkratzt.

Zeugen, die Hinweise zum Aufklären dieser Tat geben können, sind gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Bonnevoie unter der Telefonnummer +352244421000 oder per E-Mail an police.bonnevoie@police.etat.lu zu melden.

