20 Neuinfektionen am Montag

Zwischen Sonntag und Montag wurden in Luxemburg weitere 20 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert.

(SC) - Nachdem von Samstag auf Sonntag 46 Infektionen festgestellt wurden, steigt die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen am Montag um weitere 20 Fälle auf insgesamt 4542 Infektionen. Es wurde kein weiterer Todesfall registriert, womit die Zahl der Corona-Opfer in Luxemburg weiterhin bei 110 stagniert.

38 Personen sind seit Sonntag als geheilt eingestuft worden. Derzeit sind noch 19 Patienten im Krankenhaus, drei von ihnen in Intensivbehandlung. In Luxemburg werden derzeit 378 aktive Infektionen gezählt. Die Reproduktionszahl fällt zwischen Sonntag und Montag von 1,29 auf 1,18.

Insgesamt wurden seit Beginn der Krise 226.761 Personen getestet, ein Plus von 1808 im Vergleich zum Vortag. Diese Zahl ist allerdings nur ein Richtwert und ist nicht mit der Zahl der täglichen Tests gleichzusetzen, da das Ministerium nicht jeden Tag die Daten aller fünf Testlabore erhält. Der Prozentsatz der positiven Testergebnisse liegt am Montag bei 4,31 - am Sonntag lag er noch bei 1,21. Laut einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums kommt der relativ hohe Prozentsatz am Montag daher, dass sonntags keine Tests durchgeführt, sondern bloß ausgewertet werden.

Das Durchschnittsalter der positiv getesteten Personen liegt bei 45, das der in Luxemburg an Covid-19 verstorbenen Patienten bei 84.

