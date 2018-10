20 Jahre Servior: "Ein Gefühl von Zuhause"

Senioren ein Daheim geben – dieser Gedanke steht bei Servior im Mittelpunkt. Die öffentliche Einrichtung betreibt seit 1999 Wohneinheiten für ältere Menschen und feiert ab Oktober das 20. Jubiläum.

An den Tischen sitzen lachende Senioren in Grüppchen zusammen, manche haben Besuch und essen gemeinsam zu Mittag, der Duft von frisch zubereitetem Essen liegt in der Luft: Es gibt paniertes Schweineschnitzel oder Avocado mit Garnelen. Vom lichtdurchfluteten Restaurant des Centre intégré pour personnes âgées (CIPA) Op der Rhum in der Hauptstadt haben die Bewohner einen freien Blick über den Grund bis hinüber zur Roten Brücke.



Das Seniorenheim ist eine von derzeit 15 Wohneinrichtungen, die von Servior betrieben werden; mehr als 1 ...