20 Jahre an der Spitze des Jugendherbergsverbandes

Im LW-Interview blickt Serge Pommerell noch einmal auf seine Karriere zurück und erklärt, warum die Jugendherbergsbewegung heute wichtiger ist denn je.

Rund 20 Jahre lang stand Serge Pommerell an der Spitze des luxemburgischen Verbandes für Jugendherbergen. Anfang Juli kam dann die Meldung, dass er seinen Posten an den jetzigen Vize Peter Hengel übergeben wird. Der Wechsel vollzieht sich zum 1. September, doch der scheidende Direktor wird dem Verband in einer anderen Rolle treu bleiben.

Serge Pommerell, Sie stehen nun am Ende Ihrer Berufslaufbahn als Direktor des Jugendherbergsverbandes, doch wie hat Ihre Karriere eigentlich begonnen? Sind Sie bereits früh in Jugendherbergen untergekommen? ...