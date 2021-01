Ein in Luxemburg lebender Mann soll eine Nerzfarm in Brand gesetzt und Anschläge mit rechtsextremistischen Hintergrund geplant haben.

20-jähriger aus Strassen in Schweden unter Anklage

(str) - Eine Hausdurchsuchung in der Rue des Romains in Strassen hatte am vergangenen 23. Februar viele Fragen aufgeworfen, die bislang unbeantwortet blieben. Ein damals 18-Jähriger stehe im Verdacht, gegen das Waffengesetz und gegen das Gesetz betreffend die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe verstoßen zu haben, hieß es damals von offizieller Stelle.

Wie RTL nun meldet, stehe der mittlerweile 20-jährige Mann derzeit in Schweden gemeinsam mit einem Mitangeklagten wegen dem Vorwurf der Brandstiftung in einer Nerzzucht im Herbst 2019 vor Gericht. Der Verdächtige, den RTL als „sogenannten Ökofaschisten“ bezeichnet, werde zudem vorgeworfen, geplant zu haben, eine Bombe in einer Abtreibungsklinik zu zünden.

Außerdem habe es Diskussionen um ein Attentat auf einen Richter gegeben.

