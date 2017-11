(c.k.) - Gemäß dem Motto „Breiter, tiefer, stärker“ wird den Autobegeisterten an diesem Wochenende in den Messehallen der "LuxExpo / The Box" in Luxemburg-Kirchberg bei der 20. "International Motor-Show" ein PS-Festival der Extraklasse geboten.



Das Festival ist jedes Jahr ein Erlebnis für Autofans, die Wert auf Temperament, Kraft und Individualität bei ihren Fahrzeugen legen und stets die neuesten Techniken und Tunings sowie innovative Ausstattungen und Assistenzsysteme hinterfragen.

Schon am Freitag und an diesem Samstag hatten sich viele Motorfans in den Messehallen eingefunden, um sich die vielfältige Sammlung an Motorrad- und Automodellen, GT-Fahrzeugen, Supersportwagen, Tuning und Classica anzusehen.

Die "International Motor-Show" ist am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.