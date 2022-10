Beeindruckende Bilder der vergangenen Nacht lassen nur erahnen, welche Kräfte in Bewegung gesetzt wurden, um 5.850 Tonnen zu bugsieren.

Ouvrage d'art OA14

2 Meter pro Minute: Bowstring-Brücke auf der A3 in Bewegung

Amélie SCHROEDER Beeindruckende Bilder der vergangenen Nacht lassen nur erahnen, welche Kräfte in Bewegung gesetzt wurden, um 5.850 Tonnen zu bugsieren.

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die gigantische Bowstring-Eisenbahnbrücke auf ihren definitiven Platz über der Autobahn in Richtung Howald geschoben. Erste Bilder zeigen, wie dieses imposante Ereignis vonstattenging.

Kurz nach ein Uhr gab Verkehrsminister François Bausch (déi Gréng) das Startsignal. In Zeitlupe und millimetergenauer Präzisionsarbeit wurde die beeindruckende Konstruktion aus Stahl von zwei Spezialtransportern über die Autobahn geschoben.

Elegant hebt sich die Bowstring-Brücke über die Baumkronen.

Mehr als die Hälfte der Strecke geschafft: mit 2 Metern pro Stunde wird die Eisenbahnbrücke über die Autobahn geschoben. Wie Miniaturfiguren wirken die Anwesenden im Vergleich zu dem stählernen Koloss. 24 Räder pro Spezialtransporter sind notwendig, um die 5.850 Tonnen zu bewegen.

Beleuchtet von leistungsstarke Baustrahlern, konnten rund 200 Zuschauer das Spektakel von der Nachbarbrücke aus beobachten. Weitere knapp 50 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des sogenannten „Ripage“ auf den Spuren der A3 und konnten verfolgen, wie 5.850 Tonnen quer über die A3 bugsiert wurden. Gegen 2:40 Uhr erreichte die Brücke den Sockel, auf dem sie zukünftig ruhen wird.

Bereits vor zwei Wochen wurde die Brücke täglich 30 Zentimeter gehoben, um eine Höhe von rund fünf Metern zu erreichen, damit sie reibungslos auf den Sockel passt.

Mit akribischer Genauigkeit muss die Eisenbahnbrücke bewegt werden. Auf der Zielgeraden: nur noch wenige Meter trennen die ouvrage d'art OA14 vom Sockel. Kurz nach 2:30 Uhr war es so weit: die Bowstring-Brücke erreichte ihre endgültige Position.





