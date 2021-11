Deutlich weniger Zuspruch als bei der vorherigen Ausgabe konnten die Macher der "Marche Blanche Silencieuse" am Freitagabend verzeichnen.

Lokales 9

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen

2.000 Menschen bei der "Marche Blanche"

Deutlich weniger Zuspruch als bei der vorherigen Ausgabe konnten die Macher der "Marche Blanche Silencieuse" am Freitagabend verzeichnen.

Die Kritiker der Corona-Politik der Regierung versammelten sich am Freitag wieder an der Philharmonie, um von dort aus in die Innenstadt zu marschieren. Laut Polizei nahmen an der angemeldeten Demonstration rund 2.000 Personen teil - bei der vorigen Ausgabe vor 14 Tagen waren es noch 3.500 gewesen, die in weißer Kleidung ihren Unmut auf die Straße trugen. Besondere Vorkommnisse gab es nicht, die Demo blieb friedlich.

