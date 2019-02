Es ist 75 Jahre her. Am 5. Februar 1944 fanden junge Luxemburger, die sich der Zwangsverpflichtung in die deutsche Wehrmacht entziehen wollten, Unterschlupf in der Eisenerzgrube „Hondsbësch“ bei Niederkorn.

1944: Unterschlupf im Bauch der Erde

Von Raymond Schmit Sechs Monate harrten sie unter Tage aus. Ihre natürlichen Feinde waren nicht nur die Todesangst, sondern auch die Kälte und die Feuchtigkeit. Zum Schluss waren es 122 junge Luxemburger, die im Eisenerzstollen bei Niederkorn zusammengekauert waren. Dass sie alle überlebten, ist auch der Solidarität der lokalen Bevölkerung zu verdanken. Man hatte befürchtet, dass es tatsächlich eintreten würde, daran hatte man aber nicht so richtig geglaubt.

Gut zwei Jahre nach dem Einmarsch von Hitlers Truppen im Großherzogtum am 10 ...

