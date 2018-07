Der traurige Verdacht ist Gewissheit: Der junge Mann, der am Sonntag die Mosel bei Trier durchschwimmen wollte und dabei unterging, hat den Versuch nicht überlebt.

19-Jähriger tot aus Mosel bei Trier geborgen

Tom RUEDELL Der traurige Verdacht ist Gewissheit: Der junge Mann, der am Sonntag die Mosel bei Trier durchschwimmen wollte und dabei unterging, hat den Versuch nicht überlebt.

Der junge Mann, der am Sonntag versucht hatte, bei Trier die Mosel zu durchschwimmen, ist tot aufgefunden worden. Ein Schiffsführer hatte am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr in Höhe der so genannten Pferdeinsel, etwa 300 Meter vor der Kaiser-Wilhelm-Brücke, eine männliche Leiche entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese hatte daraufhin den Toten geborgen. Die Polizei Trier bestätigte auf Nachfrage, dass es sich dabei um den vermissten 19-Jährigen aus Trier handelt.

Der Mann war am Sonntagnachmittag mit Freunden am rechten Moselufer, etwa auf Höhe der Feuerwache gewesen und wollte dann zusammen mit einem Freund die Mosel durchschwimmen. Etwa auf halber Strecke sei er in der Fahrrinne aus ungeklärter Ursache untergegangen. Der andere Schwimmer erreichte das westliche Ufer.

Seit Sonntag war eine intensive Suchaktion an beiden Trierer Moselufern und auf dem Fluss angelaufen. Feuerwehr, Polizei und freiwillige Helfer aus dem Bekanntenkreis des jungen Mannes hatten nach ihm gesucht. Zwei Hubschrauber, einer vom ADAC, einer von der LAR, flogen in niedriger Höhe die Mosel ab. Für den Dienstag waren weitere Aktionen geplant.