Seit Donnerstagmittag fehlt von David Mihail Dragan jede Spur.

Besorgniserregende Vermisstenmeldung

19-Jähriger aus Zolver vermisst

Seit Donnerstagmittag fehlt von David Mihail Dragan jede Spur.

Von Mihail Dragan fehlt seit Donnerstagmittag jede Spur. Foto: Polizei

Die Polizei hat am Freitag eine Suchmeldung nach einem 19-Jährigen veröffentlicht. David Mihail Dragan wurde zuletzt am Donnerstagmittag in Zolver gesehen.

Er ist 1,76 groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelgrüne Winterjacke, eine blaue Jogginghose, schwarze Schuhe und einen orangefarbenen Rucksack.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei aus Differdingen unter Tel. 24453-1000 oder via E-Mail police.differdange@police.etat.lu entgegen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.