Die Polizei teilte am Montagabend auf Twitter mit, dass ein 19-Jähriger aus Ettelbrück vermisst wurde. Am Dienstagmorgen strichen sie die Vermisstenmeldung wieder.

19-Jähriger aus Ettelbrück wieder aufgetaucht

Die Polizei teilte am Montagabend auf Twitter mit, dass ein 19-Jähriger aus Ettelbrück vermisst wurde. Am Dienstagmorgen strichen sie die Vermisstenmeldung wieder.

(TJ) - Der junge Mann wurde am Montagmorgen gegen 11 Uhr zuletzt in der Luxemburg-Stadt gesehen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der 19-Jähriger in der Nacht auf Dienstag offenbar wiedergefunden.