Ermittlungen in der Stadt Luxemburg

19 Autos in einer Nacht aufgebrochen

Unweit der Dräi Tierm in der Hauptstadt kam es am Wochenende zu mehreren Autoeinbrüchen.

(jt) - Ein Unbekannter hat in der Stadt Luxemburg insgesamt 19 geparkte Autos aufgebrochen.

Laut Polizei schlug der Täter in der Nacht zum Sonntag in der Rue Sosthène Weis und in der Montée de Pfaffenthal zu. Er dürfte davon profitiert haben, dass in der Gegend bei den Dräi Tierm nachts kaum Passanten unterwegs sind.

Ein Auto wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, die restlichen Wagen waren aufgebrochen und durchwühlt worden. Beamte des Polizeikommissariats Luxembourg ermitteln. Die Behörde machte keine Angaben zur möglichen Beute.

Zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden über die Rufnummer (+352) 244 40 1000 sowie über die E-Mail-Adresse Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu entgegengenommen.

