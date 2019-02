19,8 Grad: Temperaturrekord für Februar

Der Februar zeigte sich in den vergangenen Tagen alles andere als winterlich. Wie Meteolux nun bestätigt, wurde am Mittwoch mit 19,8 Grad Celsius ein neuer Temperaturrekord für den Monat aufgestellt.

(SH) - Maximale 19,8 Grad Celsius wurden am Mittwoch an der Station des staatlichen Wetterdienstes am Flughafen Findel gemessen. So warm war es im Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie.



Bisher hielt der 29. Februar 1960 den Hitzerekord mit 18,2 Grad. Am Mittwoch – dem vorletzten Tag des meteorologischen Winters – war es demnach 1,6 Grad Celsius wärmer.