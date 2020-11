In der vergangenen Woche führte die Polizei täglich rund 33 Covid-Kontrollen durch. 180 Strafzettel wurden verteilt - hauptsächlich wegen Missachtung der Sperrstunde.

180 Strafzettel wegen Missachtung der Ausgangssperre

(dho) - In der vergangenen Woche leitete die Polizei insgesamt 15 Berichte an die zuständigen Behörden weiter, da sich Lokale oder Geschäfte nicht an die Hygienemaßnahmen oder die Sperrstunde gehalten haben.

Dies bei täglich rund 33 durchgeführten Kontrollen im Rahmen der Covid-19-Gesetzgebung. Im Zentrum der Kontrollen stand neben der Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch die der Ausgangsbeschränkung zwischen 23 und 6 Uhr.

Hier wurden rund 180 Strafzettel ausgestellt. Hauptsächlich, da sich diese Menschen ohne triftigen Grund auch nach der Sperrstunde noch in der Öffentlichkeit aufhielten.

