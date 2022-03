Seit Donnerstag wird die 18-jährige Joy Karen Caupin vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 14 Uhr in Zolwer gesehen.

Zuletzt in Zolwer gesehen

18-Jährige Joy Karen Caupin vermisst

Seit Donnerstag wird die 18-jährige Joy Karen Caupin vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 14 Uhr in Zolwer gesehen.

Foto: Polizei

Die Vermisste ist 1,60-1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie soll zuletzt eine schwarze Hose, ein schwarz-rotes Oberteil und keine Schuhe getragen haben.

Zweckdienliche Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen an die Polizeidienststelle Esch/Alzette per Telefon 00352.244.50.1000 oder via E-Mail (Police.ESCH@police.etat.lu) oder an den Polizeinotruf 113 übermittelt werden

