Es ist das erste Ergebnis der außerordentlichen Rekrutierung und zugleich die bisher größte Vereidigung in der Geschichte der Polizei.

Bekämpfung der Personalnot

176 neue Polizisten: Polizei stockt die eigenen Reihen auf

Glenn SCHWALLER Es ist das erste Ergebnis der außerordentlichen Rekrutierung und zugleich die bisher größte Vereidigung in der Geschichte der Polizei.

Es ist die größte Vereidigung in der Geschichte der luxemburgischen Polizei: Am Freitag wurden in den Räumlichkeiten der Polizeischule in Findel 176 neue Polizisten vereidigt. Dies ist somit das Ergebnis der ersten Welle der außerordentlichen Rekrutierung, die 2019 ins Leben gerufen wurde.

Die erste Welle startete im Herbst 2020 mit 700 Bewerbern, von denen 198 zurückbehalten wurden und im Mai 2021 in die Polizeischule eintraten. 176 unter ihnen, davon immerhin 54 Frauen, haben es nach zweijähriger Ausbildung schließlich ans Ziel geschafft und werden demnächst ihre Arbeit in einem Kommissariat oder im Rahmen der Gefangenentransporte aufnehmen.

Zahlreiche Abgänge mindern Erfolg der Rekrutierung

„Es ist ein Lichtblick am Ende des Tunnels“, erklärte Henri Kox (Déi Gréng) während der Pressekonferenz am Freitag. Der Minister für innere Sicherheit wiederholte aber zugleich das oberste Ziel der außerordentlichen Rekrutierungskampagne: einen Nettozuwachs von insgesamt 600 Polizisten.

6 176 neue Polizisten wurden am Freitagnachmittag in Findel vereidigt. Foto: Guy Jallay

Davon ist man aktuell nämlich noch weit entfernt. Zwar wurden am Freitag 176 neue Polizisten vereidigt, zugleich haben in den Jahren 2022 und 2023 aber rund 120 Mitarbeiter die Polizei verlassen oder werden es in den kommenden Monaten noch tun, sei es, weil sie den Beruf wechseln oder in Rente gehen. Unterm Strich steht trotz der Vereidigungen vom Freitag also nur ein Nettozuwachs von knapp 60 Polizisten, wie Alain Engelhardt, Strategiedirektor bei der Polizei, erklärte.

Über 1.900 Bewerbungen in drei Jahren

Mit dem Fortführen des außerordentlichen Rekrutierungsplans soll sich dies in den kommenden Jahren ändern. Im Rahmen der zweiten Rekrutierungswelle, die im Herbst 2021 startete, haben sich nämlich weitere 735 Kandidaten gemeldet, von denen 199 in die Polizeischule eintraten. Bei der dritten Welle, die im vergangenen Jahr startete, kamen nochmals 474 Bewerber hinzu, 191 von ihnen werden am kommenden Dienstag mit der Ausbildung beginnen.

Insgesamt haben sich in den vergangenen drei Jahren gut 1.900 Personen bei der Polizei beworben. Der Altersschnitt lag dabei stets zwischen 25 und 26 Jahren, wie aus den offiziellen Zahlen hervorgeht. Der jüngste Anwärter, der in den vergangenen drei Jahren die Ausbildung startete, war 19 Jahre alt, der älteste Kandidat war 50.

Rekrutierung muss weitergehen

Dass sich seit 2020 so viele Menschen für die Ausbildung bei der Polizei beworben haben, werten die Verantwortlichen als Erfolg der außerordentlichen Rekrutierung. „Wir können froh und stolz sein, nicht jeder hat zu Beginn an diesen Erfolg geglaubt“, so Engelhardt.

Dass diese Rekrutierung überhaupt nötig wurde, führt Minister Kox derweil auf die Vorgängerregierungen zurück. „In Vergangenheit wurde es zum Teil verpasst, der Polizei die nötigen Mittel zu geben“, kritisiert der Grünen-Politiker.

Engelhardt warnte jedoch davor, nun mit den Rekrutierungsanstrengungen nachzulassen. „Wir dürfen jetzt nicht aufhören“, fordert der Strategiedirektor der Polizei und ergänzt: „Die Bevölkerung des Landes wächst, also muss die Polizei mitwachsen.“

