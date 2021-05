Nicht jeder hält sich an die Corona-Bestimmungen. In der vergangenen Woche wurden 170 Personen gebührenpflichtig verwarnt.

170 Strafzettel bei Covid-Kontrollen der Polizei

(SH) - Rund 170 Personen wurden in der vergangenen Woche von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehalten hatten. In 75 Prozent der Fälle waren Personen ohne Grund zwischen 23 Uhr und 6 Uhr unterwegs.

In acht Fällen mussten die Beamten einen Bericht an die zuständigen Behörden erstellen, dies vor allem, nachdem Minderjährige gegen das Versammlungsverbot verstoßen hatten.

Insgesamt hatte die Polizei in der vergangenen Woche rund 250 Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob sich die Bürger an die derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten.

Bei rund 85 Prozent davon stand das Einhalten der nächtlichen Ausgangssperre im Fokus, weiter wurde überprüft, ob es nicht zu Menschenansammlungen kommt und die sanitären Konzepte in Einkaufszentren und bei sonstigen gewerblichen Aktivitäten eingehalten werden.

8.000 Strafzettel seit Beginn der Pandemie ausgestellt Seit Beginn der Pandemie wurden in Luxemburg rund 8.000 Strafzettel wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln ausgestellt. Zudem wurden 670 Bußgeldbescheide ("procès-verbal") verhängt, zum Beispiel infolge schwerer Verstöße oder einer unmittelbaren Beanstandung der Strafe. Das meldet die Gratiszeitung "L'essentiel" am Dienstag. Innerhalb von 15 Monaten habe die Polizei insgesamt 23.400 Kontrollen durchgeführt. Das führt auch zu Mehrarbeit für die Justiz: In der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Luxemburg arbeiten beinahe zwei Vollzeitkräfte an der Abarbeitung dieser Streitfälle. Bei der Staatsanwaltschaft Luxemburg ist zudem ein Magistrat extra dafür abgestellt. Die Strafen für Verstöße gegen Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen liegen seit Ende Dezember bei 300 Euro. Anwalt Christian Bock sagte zu „L'essentiel“, dass viele Bürger gar nicht wüssten, dass sie gegen Bußgeldbescheide oder Strafzettel auch Beanstandung erheben können. Allerdings sieht das Gesetz im Fall eines Widerspruchs vor, dass eine Kaution in Höhe des Bußgeldbetrages zu hinterlegen ist. jt

