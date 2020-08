170 Jahre alte Messe von Laurent Menager entdeckt

Doktorand Francis Lucas findet Manuskript aus dem Jahr 1850 vom bekannten Luxemburger Komponisten Laurent Menager.

Wenn die Königin der Instrumente erklingt, ist Francis Lucas genau in seinem Element. Der 29-jährige Organist aus Koerich spielt Orgel mit Leib und Seele. Sowohl als Zuhörer als auch als Spieler genießt er jeden einzelnen Klang des Kircheninstruments, das er bereits als kleines Kind das erste Mal in der Kirche in Koerich spielen durfte. Seit einem Jahr ist er Doktorand an der Uni Luxemburg und recherchiert zu Luxemburger Kirchenmusik. Seinen ersten Fund hat er denn auch schon gemacht.

Er hat ein Manuskript aus dem Jahr 1850 entdeckt, das die Handschrift des bekannten Luxemburger Komponisten und Organisten Laurent Menager (1835-1902) trägt ...